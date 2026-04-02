Los Falcons hacen tributo al pasado con sus nuevos uniformes

Redacción FOX Deportes

Los Atlanta Falcons adoptarán un nuevo 'plumaje' en 2026. El equipo de Georgia reveló sus uniformes rediseñados este jueves, presentando un conjunto que simplifica su apariencia estética mientras vuelve a apostar por el rojo como elemento dominante.

En lugar de adoptar líneas modernas estilizadas y ángulos agresivos —una característica constante de su uniforme más reciente usado desde 2020—, los Falcons se suman a la tendencia vista en la mayoría de los deportes en los últimos cinco años, creando su propia versión de un estilo clásico moderno para sus uniformes.

En cierto sentido, los nuevos uniformes de Atlanta representan una mezcla de elementos tomados de distintas épocas. El jersey rojo de los años 70 y 80 (y más recientemente de los 2000 y 2010) vuelve a tener un rol principal. El parche con el logo de los Falcons —presente a lo largo de su historia, pero con mayor protagonismo en los uniformes de los 90 y el más reciente— aparece únicamente en las mangas, sin elementos adicionales alrededor.

El texto en el pecho se reduce, pero con un nuevo giro: como entre 2003 y 2019, Atlanta usará Falcons en sus jerseys de local, pero cambiará el apodo del equipo por el nombre de la ciudad en los uniformes de visitante, eliminando el gran “ATL” que aparecía en sus tres jerseys entre 2020 y 2025.

Las fundas blancas ofrecen un aspecto familiar, pero incorporan un nuevo patrón de franjas que incluye todos los colores de la paleta del equipo en un orden plata-blanco-negro-rojo-negro-blanco-plata, presente tanto en las fundas blancas como en las negras. Los pantalones negros aparecieron por primera vez con el rediseño de 2003 en la era de Michael Vick, regresaron en 2020 y ahora se usarán con el uniforme blanco de visitante.

El casco negro de bajo brillo, casi mate —introducido en el rediseño de 2020 para eliminar reflejos del marcador tipo halo del Mercedes-Benz Stadium— se mantiene en este nuevo conjunto, pero con un cambio: la máscara facial en níquel cepillado fue reemplazada por un tono plateado más estándar, lo que facilita la combinación de colores para los fabricantes y al mismo tiempo evoca la apariencia original del equipo en los años 60.