Los Falcons conquistaron la 'Tundra congelada'

Hiram Marín

Los Green Bay Packers se presentaron en su casa, el mítico Lambeau Field, pero resultó ser un momento muy amargo. El conjunto de Wisconsin no caminó ni a la ofensiva ni a la defensiva y fue derrotado 35-14 por los Atlanta Falcons, que en contraste, jugaron por nota y obtuvieron su primera victoria de la temporada.

La ofensiva terrestre desgastó severamente a la defensiva de los ‘Cheeseheads’, marcando el ritmo de un partido donde Atlanta impuso sus condiciones físicas. Con este resultado, los Falcons consiguieron una victoria de oro en calidad de visitantes.

FINAL: The @AtlantaFalcons pick up their first win of the season in primetime fashion! pic.twitter.com/bftQ8TN1Xm — NFL (@NFL) September 25, 2026

El estelar corredor Bijan Robinson firmó una actuación monumental al acumular 194 yardas por tierra y concretar dos anotaciones para liderar la victoria. A su lado, Brian Robinson Jr. complementó de forma perfecta el ataque terrestre sumando 50 yardas y llegando al touchdown en un momento crucial.

El quarterback Michael Penix Jr. firmó un regreso triunfal completando pases clave, acumuló 256 yardas por aire y un pase de anotación con el ala cerrada Austin Hooper.

En la trinchera opuesta, Jordan Love lanzó para 312 yardas y dos envíos a la zona prometida con Christian Watson y Matthew Golden, pero la presión constante sofocó sus opciones.

La defensiva de los Falcons también lució determinante cuando el liniero Zach Harrison bloqueó un intento de gol de campo antes del descanso. Ese impacto defensivo frenó en seco la única reacción sólida que amenazaba con meter a Green Bay en ella lucha.