Los Cowboys podrían intercambiar alguna selección de primera ronda

Redacción FOX Deportes

Los Dallas Cowboys reconocieron que el equipo está abierto a intercambiar alguna de sus selecciones de primera ronda de cara al próximo NFL Draft, como parte de su evaluación integral del roster.

La declaración fue hecha por el director de operaciones del club, Stephen Jones, quien subrayó que Dallas mantiene flexibilidad en su proceso de toma de decisiones. La organización analiza todas las vías para mejorar su plantilla. El enfoque responde a la necesidad de reforzar áreas clave.

Jones dejó claro que la franquicia no descarta negociar si el escenario es favorable. “Es difícil de predecir. Ciertamente estamos abiertos a ello, siempre estamos abiertos a intercambiar si aparece el jugador correcto y encaja perfectamente con lo que buscamos”, señaló el directivo. La postura no implica una obligación de mover selecciones, sino una disposición a escuchar ofertas. Todo dependerá del valor deportivo que se presente.

El directivo explicó que contar con más de una selección de alto valor otorga margen de maniobra. Dallas puede optar por sumar talento joven mediante el draft o usar esos activos como moneda de cambio por jugadores probados.

Brian Shottenheimer conoce el camino y quiere darle un Super Bowl a los Cowboys

La decisión final estará ligada al impacto inmediato que el movimiento pueda generar. El objetivo es fortalecer al equipo sin comprometer el futuro.

Las palabras de Jones se dan mientras los Cowboys afinan su estrategia de temporada baja. El club trabaja en evaluaciones internas, posibles renovaciones y el análisis del mercado. La apertura a intercambios refleja un enfoque pragmático, no una postura agresiva. Dallas busca regresar al protagonismo con decisiones calculadas y bien sustentadas.