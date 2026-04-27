Los Cowboys apuestan por Marquez Valdes-Scantling

Redacción FOX Deportes

Los Dallas Cowboys continúan moviéndose en la agencia libre y este 27 de abril sumaron profundidad a su cuerpo de receptores con la firma de Marquez Valdes-Scantling.

El veterano llega como una pieza de experiencia para complementar un grupo encabezado por CeeDee Lamb y otras opciones jóvenes. Se trata de un movimiento enfocado en reforzar el fondo del roster rumbo a la temporada 2026.

El acuerdo entre Dallas y Valdes-Scantling es por un año, según reportes del propio día, aunque no se dieron a conocer cifras económicas del contrato. Esto lo coloca en una situación típica de probar su valía, donde buscará ganarse un rol dentro de la ofensiva durante el campamento y la temporada regular.

El receptor de 31 años viene de un 2025 complicado en el que pasó por dos equipos: los San Francisco 49ers y los Pittsburgh Steelers. En ese lapso acumuló 14 recepciones para 120 yardas y un touchdown en 10 partidos, números modestos que reflejan su rol limitado en ambas ofensivas.

Veteran WR Marquez Valdes-Scantling is signing with the Cowboys, per @TomPelissero pic.twitter.com/J943yWVORs — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) April 27, 2026

A lo largo de su carrera, Valdes-Scantling ha sido un trotamundos de la NFL, con pasos por equipos como los Green Bay Packers, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills y New Orleans Saints, además de los ya mencionados en 2025. Ahora, en Dallas, buscará aportar profundidad y experiencia a un grupo de receptores que aspira a ser competitivo en la temporada 2026.