Los Buccaneers hicieron lo suyo, pero dependen de los Falcons

Hiram Marín

Los Tampa Bay Buccaneers vencieron 16–14 a Carolina Panthers en el Raymond James Stadium en un partido de la Semana 18 claramente condicionado por la lluvia, que redujo el ritmo ofensivo y obligó a ambos equipos a jugar con cautela.

El campo pesado afectó el manejo del balón y la tracción, convirtiendo el duelo en una batalla de ejecución y paciencia. Los Buccaneers supieron adaptarse mejor a las condiciones. El resultado mantuvo su temporada con vida.

The Krewe took care of business & secured the W at home ‼️ pic.twitter.com/M9mpk6XIHu — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) January 4, 2026

Los Panthers ofrecieron solo destellos y se fueron cayendo conforme avanzó el encuentro. Bryce Young completó 7 de 9 pases para 75 yardas y un touchdown, pero la ofensiva nunca logró continuidad.

La línea ofensiva de Carolina fue porosa y no protegió correctamente a su quarterback, obligándolo a soltar el balón rápido y limitando el desarrollo del ataque aéreo. Carolina no pudo sostener series largas en un juego que exigía precisión.

Por Tampa Bay, Baker Mayfield terminó con 9 de 14 pases para 108 yardas, un touchdown y una intercepción, manejando el partido con cautela bajo la lluvia.

El regreso de Bucky Irving fue clave para darle equilibrio al ataque, aportando 14 acarreos para 49 yardas y ayudando a controlar el reloj. Su presencia permitió a los Buccaneers minimizar errores y jugar con el marcador corto. Fue un aporte silencioso pero determinante.

Nothing but respect 🤝 pic.twitter.com/DD6jY1kb5i — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) January 4, 2026

En cuanto a las implicaciones de playoffs, la victoria no aseguró automáticamente el boleto para Tampa Bay, pero sí lo dejó con la posibilidad de clasificar y ganar la NFC South si se combinan resultados, específicamente una derrota de Atlanta.

Carolina, en cambio, dejó escapar una oportunidad clave y quedó dependiendo de ayuda externa. Fue un partido de alta tensión, más marcado por las condiciones, la ejecución y la urgencia que por el espectáculo.