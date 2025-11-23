Los Rams ya tomaron ritmo y arrollaron a los Buccaneers

Hiram Marín

Los Rams se impusieron con autoridad a los Buccaneers con un marcador de 34-7 al aprovechar desde el inicio sus fortalezas ofensivas y la debilidad del rival.

Lo más notorio fue la lesión de Baker Mayfield, quien salió por un golpe en el hombro izquierdo y no regresó para la segunda mitad. Su ausencia desmanteló el plan ofensivo de Tampa Bay y le dio a Los Angeles una ventaja aún más cómoda.

ARRRRGH YOU NOT ENTERTAINED?! pic.twitter.com/QsKFmUPJ0z — Los Angeles Rams (@RamsNFL) November 24, 2025

Mientras tanto, Matthew Stafford brilló: completó 25 de 33 pases para 273 yardas y tres touchdowns, demostrando una vez más por qué es candidato al MVP.

Su conexión con Davante Adams fue letal, con dos anotaciones entre ellos. Además, Stafford mandó un pase preciso a Colby Parkinson para su tercer touchdown, aprovechando la cobertura relajada que le dejó la defensa rival.

AWWWW SHIP 😏 pic.twitter.com/9IpRQOik2V — Los Angeles Rams (@RamsNFL) November 24, 2025

El cuerpo de receptores de los Rams también se lució: Puka Nacua atrapó varios pases importantes para mover las cadenas, y Konata Mumpfield recibió un pase de 14 yardas en una jugada de mano lateral que desgastó a la defensa de los Bucs. La sincronía entre Stafford y sus receptores fue una de las claves del dominio.

Del lado defensivo, Los Ángeles dejó claro que no era sólo fiesta aérea: generaron presión constante, lograron una intercepción retornada por Cobie Durant, y controlaron el ritmo del juego en todos los trimestres. La combinación de un ataque eficiente y una defensa implacable dejó a Tampa Bay sin respuesta.