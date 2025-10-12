Los Buccaneers extendieron su gran arranque de temporada

Hiram Marín

Dos intercepciones sufridas por Mac Jones, además de múltiples capturas y en general una actuación brillante de la defensiva, le dio a los Tampa Bay Buccaneers una importante victoria 30-19 sobre los San Francisco 49ers, que además cayeron por primera vez como visitantes.

Baker Mayfield terminó con 256 yardas y dos pases de touchdown, se entendió a la perfección con sus compañeros, sobre todo con Kameron Johnson y Rachaad White, además de ejecutar un plan de juego casi perfecto sobre la defensa californiana.

FINAL: The @Buccaneers have started the season with five wins in their first six games 🏴‍☠️ pic.twitter.com/A3u2ymHiPb — NFL (@NFL) October 12, 2025

De la defensiva de Tampa Bay hay que destacar a elementos como Lavonte David y Antoine Winfield Jr., que detuvieron los embates de los gambusinos, quienes ya de por sí llegaban mermados por la ausencia de jugadores clave lesionados.

Y como si fuera una costumbre maldita, en este juego los 49ers perdieron por lesión a otro de sus pilares. En esta ocasión fue Fred Warner.

49ers LB Fred Warner to undergo surgery on broken, dislocated ankle. He’ll be out for the year per Kyle Shanahan. pic.twitter.com/IpXE1k5Dvb — NFL (@NFL) October 12, 2025

El poderoso defensivo salió en el llamado 'carrito de las desgracias', luego de que su pierna hiciera palanca con la de otro compañero. Warner perderá el resto de la temporada, pues tiene que ser operado por dislocación de tobillo.

El equipo de Kyle Shanahan aún cuenta con posibilidades de clasificar a postemporada, pero el golpe sufrido en Tampa Bay fue doloroso, mientras que los 'Bucs' demostraron una vez más que estamos en el umbral de una de las mejores temporadas en su historia.