Los Bears siguen en ascenso y los Steelers se desmoronan

Redacción FOX Deportes

Los Chicago Bears tuvieron un duelo intenso ante los Pittsburgh Steelers y al final se llevaron el triunfo con marcador de 31-28, en un cierre que mantuvo la tensión hasta el último minuto.

Chicago mostró temple en los momentos determinantes y supo administrar la ventaja cuando Pittsburgh intentó responder. El encuentro fue parejo en ritmo y físico, con ambos equipos intercambiando series largas. La diferencia terminó siendo la ejecución en las posesiones finales.

A lo largo del partido, los Bears mantuvieron una línea ofensiva consistente que les permitió sostener drives prolongados y controlar el reloj.

Aunque Pittsburgh generó presión en distintos tramos, Chicago evitó caer en errores que pudieran cambiar el rumbo. Ese control marcó el tono de una tarde donde cada avance contó. Fue un duelo sin dominio claro, pero con claridad en las jugadas decisivas.

Los Steelers, por su parte, mostraron determinación para mantenerse en la pelea pese a los altibajos.

Ajustaron en la segunda mitad y encontraron formas de acercarse en el marcador, obligando a Chicago a jugar con mayor precisión. Sin embargo, cuando tuvieron oportunidades para empatar o darle la vuelta, no lograron concretar. Esa falta de cierre resultó costosa en un duelo tan apretado.

Al final, Chicago confirmó que atraviesa un momento sólido y que su crecimiento no es casualidad. Supo resistir la presión, administrar la ventaja y cerrar un partido complicado en terreno hostil.

Pittsburgh compitió con valentía, pero se quedó corto en ejecución. El triunfo deja a los Bears con impulso y a los Steelers con tarea pendiente para los siguientes compromisos.