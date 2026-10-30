Los Bears cimbran el mercado al adquirir a Jeffery Simmons

Redacción FOX Deportes

Los Tennessee Titans acordaron el traspaso del tacle defensivo estrella Jeffery Simmons a los Chicago Bears en un impactante movimiento antes de la fecha límite de canjes de la NFL.

A cambio del veterano liniero y una selección de quinta ronda de 2028, Tennessee recibe un paquete masivo compuesto por selecciones de primera y cuarta ronda para el Draft de 2027, además de una de primera ronda para el Draft de 2028.

La decisión obedece a estrategias contrapuestas entre ambas franquicias para sus proyectos a futuro en la liga. Mientras los Bears buscan apuntalar de inmediato su defensa con un talento All-Pro para pelear por playoffs, Tennessee aprovecha el alto valor de mercado del jugador para acelerar su proceso de reconstrucción acumulando valioso capital de draft.

Previo al traspaso, Simmons expresó su enfoque profesional indicando que no se preocupaba por rumores externos y que su objetivo era "estar en el presente sin enfocarme en lo que no puedo controlar". Por su parte, la propietaria de los Titans, Amy Adams Strunk, despidió emotivamente al liniero afirmando estar "eternamente agradecida por todo lo que le dio al equipo y a la ciudad dentro y fuera del campo".

3 straight minutes of Jeffery Simmons being a game-wrecker ? pic.twitter.com/B26khLrop9 — Chicago Bears (@ChicagoBears) October 30, 2026

Por su parte, el gerente general de Tennessee, Mike Borgonzi, reconoció que no planeaban traspasarlo originalmente, pero la agresiva oferta de Chicago hizo imposible declinar la transacción. Simmons se incorporará inmediatamente a los Bears tras aprobar los exámenes médicos, dejando un legado imborrable en Nashville tanto por su nivel deportivo como por sus obras comunitarias.