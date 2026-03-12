¡Los Oilers viven! Así vestirán los Titans en 2026

Hiram Marín

Los Tennessee Titans presentaron una nueva identidad visual para la temporada 2026, con un rediseño de uniformes y logotipo que recupera elementos históricos de la franquicia cuando jugaba como los Houston Oilers.

El anuncio se realizó durante un evento especial para abonados del equipo, como parte de una renovación de marca que busca conectar el presente de Tennessee con el pasado de la organización.

La nueva imagen gira en torno al color azul claro, conocido históricamente como 'Columbia blue', característico de los Oilers, acompañado por detalles en rojo y blanco. El uniforme principal incluye una jersey azul claro con vivos rojos, un guiño directo a los diseños clásicos que la franquicia utilizó durante décadas en Houston.

Además del cambio en los uniformes, el equipo introdujo un nuevo logotipo que sustituye al antiguo emblema con la T envuelta en llamas.

El nuevo diseño incorpora la T junto con las tres estrellas de la bandera de Tennessee, con la intención de representar tanto la identidad del estado como la historia de la organización.

La renovación también pretende rendir homenaje al origen de la franquicia, fundada en 1960 como los Houston Oilers antes de mudarse a Tennessee en 1997 y adoptar el nombre de Titans en 1999. Con esta nueva estética, el equipo intenta equilibrar su legado histórico con una imagen moderna rumbo a las próximas temporadas de la NFL.