Los 49ers llegaron como víctimas y consiguieron un triunfo heroico

Hiram Marín

Con el marcador final de 26-23 en tiempo extra, Los San Francisco 49ers celebraron un dramático triunfo sobre Los Angeles Rams, lleno de sacrificio, fe y la resistencia, además de vencer todos los pronósticos.

Con el peso de sus múltiples bajas por lesión, los 49ers salieron al campo de manera estoica: con dolor, con ausencia, pero con voluntad de acero. Mac Jones y el resto del conjunto tuvo que apoyarse en piezas inesperadas, entre las cuales emergieron Kendrick Bourne y DeMarcus Robinson para hacerse sentir cuando más se les necesitaba.

WERE YOU NOT ENTERTAINED? pic.twitter.com/6Jop0BIOPC — San Francisco 49ers (@49ers) October 3, 2025

Bourne respondió con recepciones decisivas que movieron cadenas justo en momentos clave y con las que tuvo una brutal noche de 142 yardas , mientras Robinson, también como suplente, aprovechó su oportunidad para conectar pases oportunos y estirar la ofensiva en zonas complicadas. En un partido tan parejo, esas pequeñas contribuciones marcaron la línea entre seguir vivos o sucumbir.

Cuando el duelo llegó a tiempo extra, con la tensión al límite, los Rams pusieron una última oportunidad sobre la mesa: cuarta y corto, a centímetros del primer down. Pero la defensa de San Francisco resistió sin ceder un pulgada, frenando el avance rival justo sobre la línea roja del campo.

Ese instante selló un triunfo dramático, construido con corazón, con suplentes que respondieron y con una defensa que, en su momento más exigente, se mantuvo firme.

Mac Jones terminó el encuentro visiblemente golpeado, tras recibir presión constante de la defensiva de los Rams. Sin embargo, mostró carácter y temple en los momentos decisivos, lanzó para 342 yardas y dos pases de touchdown. Su resistencia fue clave para que los 49ers completaran un triunfo épico en tiempo extra.