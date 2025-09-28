Con festival de errores, los 49ers perdieron el invicto

Redacción FOX Deportes

San Francisco vio caer su invicto al perder 26-21 frente a Jacksonville en su estadio, de esta el equipo gambusino quedó con marca de 3-1 tras un arranque perfecto. Los 49ers cometieron varios errores cruciales, incluyendo tres turnovers y una captura final que dio la vuelta al juego.

Brock Purdy lanzó para 309 yardas con dos pases de anotación, pero también sufrió dos intercepciones y perdió un balón clave. Christian McCaffrey sumó 141 yardas desde el scrimmage, pero no fue suficiente para sostener la ofensiva.

La defensiva de los Jaguars fue protagonista con una actuación dominante, al lograr forzar cuatro pérdidas de balón que marcaron el rumbo del partido. Un sack provocado por Arik Armstead sobre Purdy en los minutos finales permitió que Foyesade Oluokun recuperara el balón, para de esta manera sellar la victoria para Jacksonville.

Además, el equipo capitalizó un regreso de despeje de 87 yardas por parte de Parker Washington para estirar la ventaja en un momento crítico. La capacidad de Jacksonville para convertir errores en puntos fue determinante.

San Francisco intentó reaccionar en el tramo final con una ofensiva que avanzó 92 yardas en ocho jugadas y anotó con Jake Tonges para recortar la desventaja, pero ya sin margen de error.

Los 49ers dependieron de sus armas ofensivas, pero las pérdidas en momentos clave terminaron por condenarlos. La defensa de Jacksonville resistió las embestidas y evitó que San Francisco completara la remontada.

Con esta derrota, los 49ers caen de su pedestal de invictos, mientras Jacksonville celebra su tercera victoria de la temporada. La solidez defensiva de los Jaguars y su capacidad para imponer su ritmo en momentos decisivos emergen como señales alentadoras para el equipo. San Francisco deberá corregir inconsistencias en protección de balón y en momentos críticos si quiere volver a retomar el camino ganador.