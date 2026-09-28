Los 49ers ganaron, pero las lesiones comenzaron aumentar

Hiram Marín

Los San Francisco 49ers se impusieron 36-30 a los Arizona Cardinals en un duelo divisional lleno de dinamismo ofensivo. Brock Purdy comandó el ataque californiano firmando una sólida actuación de 297 yardas por aire y 4 pases de anotación, con lo que superó la resistencia que Arizona ofreció durante gran parte del encuentro.

El momento estelar de la tarde llegó con el regreso a las anotaciones de Deebo Samuel. El versátil receptor atrapó un pase corto de Brock Purdy para convertirlo en un impresionante touchdown de 80 yardas tras una brillante jugada de engaño y lateral iniciada por Mike Evans, sumando 80 yardas por aire, 14 por tierra y marcando la pauta de la explosividad ofensiva de los Niners.

FINAL: The @49ers are 3-0 for the second year in a row. pic.twitter.com/yQU2Dp0Ovc — NFL (@NFL) September 27, 2026

Pese a la victoria, la escuadra local tuvo que sortear dolorosas ausencias. San Francisco saltó al emparrillado sin hombres clave como Nick Bosa, además de mantener con extremos cuidados a Mike Evans debido a molestias en las costillas, obligando a la defensiva a sostener el juego con la figura de Fred Warner encabezando las tacleadas.

La reacción final de los Cardinals vino de la mano de Jacoby Brissett y el novato Jeremiyah Love, quienes presionaron en el último cuarto recortando distancias con anotaciones por tierra y aire. Sin embargo, la respuesta resultó insuficiente ante el manejo del reloj por parte de San Francisco en los minutos finales, para sellar el triunfo y mantener el invicto.