Los 49ers arrasaron con los Dolphins y se mantienen invictos

Hiram Marín

La defensiva de los San Francisco 49ers demostró que es a prueba de todo. Las lesiones y bajas de juego sufridas en las primeras dos semanas no han sido factor, la ofensiva comandada por Brock Purdy hugó por nota y el contundente triunfo 35-13 sobre los Miami Dolphins fue una muestra.

Purdy terminó el partido con 287 yardas y una sensacional marca de 20 pases completos de 22 intentos y dos pases de anotación, además de sumar 30 yardas por acarreo y 1 touchdown por esa vía, por lo que sin duda fue el hombre más importante.

Otro que destacó fue George Kittle, quien con tan solo 4 recepciones sumó 80 yardas, anotó un touchdown y fue el encargado de aumentar la ventaja definitiva, en el espacio del partido en el que Miami luchó un poco.

Definitivamente se trató de un partido contrastante: San Francisco es un equipo sólido, sí vapuleado por las lesiones últimamente, pero con un roster fuerte, mientras Miami dejó en claro que es un equipo en plena reconstrucción y su plan de juego no estuvo a la altura de los Niners.

Los gambusinos siguen invictos y la próxima semana continuarán en casa, donde recibirán a sus rivales divisionales: los Arizona Cardinals, mientras que los Dolphins sumaron su segunda derrota consecutiva y se les vaticina un resto de temporada bastante complicado.