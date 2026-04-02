Las Vegas será el nuevo destino de Kirk Cousins

Redacción FOX Deportes

El veterano quarterback Kirk Cousins firmó con Las Vegas Raiders en un movimiento que sacudió la fase previa rumbo a la temporada 2026. El acuerdo, confirmado el 2 de abril, llega semanas después de su salida de los Atlanta Falcons, equipo que lo liberó en marzo. La franquicia de Nevada apostó por experiencia para estabilizar la posición más importante del roster.

El contrato fue reportado como un acuerdo de cinco años y 172 millones de dólares, aunque su estructura real es distinta. Cousins tiene garantizados 20 millones para la temporada 2026, con opciones del equipo que podrían extender el vínculo. Además, incluye una opción de dos años por 80 millones, lo que lo convierte en un acuerdo flexible a corto plazo.

Kirk Cousins is Las Vegas bound 🤩 pic.twitter.com/qTaVmefSFR — NFL (@NFL) April 2, 2026

En términos financieros inmediatos, los Falcons aún cubrirán 8.7 millones del salario del quarterback, mientras que los Raiders pagarán una cifra menor en 2026 y asumirán compromisos futuros como un bono de roster. Esta ingeniería contractual permite a Las Vegas sumar talento sin comprometer completamente su tope salarial desde el inicio.

En lo deportivo, Cousins llega como titular proyectado y también como mentor del posible primer pick del Draft 2026, Fernando Mendoza. El plan de la organización es combinar presente y futuro, con el veterano liderando la ofensiva mientras el novato se desarrolla. Así, los Raiders buscan competir de inmediato sin frenar su reconstrucción.