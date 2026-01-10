La remontada de los Bears sobre los Packers fue realmente heroica

Hiram Marín

Los Chicago Bears perdían 21-3 en el segundo cuarto, todo parecía que sería una noche triste en casa, pero en el último cuarto todo cambió, Caleb Williams y su ofensiva se aplicaron y dieron una espectacular voltereta para derrotar 31-27 a los Green Bay Packers y de esa forma avanzar a la ronda divisional.

No se puede demeritar el esfuerzo y el regreso de Chicago, pero tampoco se puede dejar de mencionar que mucha de la responsabilidad de la derrota se debió a las fallas del pateador Brandon McManus quien erró un punto extra y dos intentos de gol de campo.

THE CARDIAC BEARS STRIKE AGAIN pic.twitter.com/jvlpz6a7WQ — Chicago Bears (@ChicagoBears) January 11, 2026

Lo anterior y el desplome del juego terrestre, fueron factores que se combinaron y provocaron el crecimiento paulatino de los Bears, que con un Caleb Williams que lanzó 361 yardas y 2 pases para touchdown hilvanó el triunfo más importante en lo que va de su carrera.

Y si bien Jordan Love terminó con 323 yardas y 4 pases de touchdown, la comunicación y ejecución con su ofensiva, sobre todo en la segunda mitad no fue la ideal.

Chicago fue constante, desde la banca el coach Ben Johnson hizo los ajustes necesarios y con latigazos precisos le dieron la vuelta. En su casa, con su gente y sobre su acérrimo rival. Un triunfo soñado e histórico, pues es la más grande remontada en la historia del equipo.