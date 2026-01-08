La 'guerra' entre Bears y Packers se disputará bajo la nieve

Hiram Marín

El duelo de comodines entre Bears y Packers se jugará el sábado 10 de enero de 2026 en el Soldier Field de Chicago, con kickoff a las 17:00 Pacífico, 19:00 Centro y 20:00 Este, bajo pronóstico de nieve y frío.

Durante el desarrollo del juego se esperan temperaturas que oscilarán entre 32 y 37 grados Fahrenheit, equivalentes a 0 a 3 grados Celsius. Conforme avance la noche, el termómetro podría acercarse al punto de congelación, acompañado de viento y posibles nevadas ligeras.

🚨🚨WEATHER ALERT🚨🚨



A large winter storm is expected to hit near the Chicago area and there is expected to be SNOW for the #Bears - #Packers wildcard game.



It is expected to feel like 9° and with gusts of wind up to 39 miles per hour.



WE SHOULD BE IN FOR AN INSTANT CLASSIC😳 pic.twitter.com/f32iM64jSZ — MLFootball (@MLFootball) January 8, 2026

Chicago llega encabezado por Caleb Williams, quien cerró la temporada con partidos consecutivos de más de 200 yardas por aire. Green Bay confía en el regreso de Jordan Love, además del juego terrestre de Josh Jacobs, para manejar un entorno que históricamente castiga el pase largo.

El clima suele reducir la eficiencia del juego aéreo y pone énfasis en el control del balón. Los Bears terminaron la temporada regular como uno de los equipos que más entregas de balón forzaron en la NFL, un factor clave cuando el manejo del ovoide se vuelve más complejo.

La defensa de Chicago ha sido particularmente efectiva en casa bajo condiciones adversas. Para Green Bay, evitar errores no forzados será prioritario.

Los Bears superaron a los Packers en tiempo extra Los de Chicago llevaron su récord a 11 victorias y 4 derrotas.

La rivalidad reciente favorece a los Packers, que han dominado la serie en los últimos años y llegan con mayor experiencia en escenarios de alta presión.

Love ha tenido actuaciones sólidas frente a Chicago, incluso en climas fríos. Williams, por su parte, ha mostrado crecimiento en la segunda mitad de la temporada. La batalla en la línea ofensiva será determinante en un campo pesado.

Los equipos especiales cobran un peso mayor con nieve y viento presentes. La posición de campo se vuelve determinante y las decisiones en cuarta oportunidad suelen ser más conservadoras.

Chicago cuenta con un pateador confiable en Cairo Santos, mientras que Green Bay ha priorizado despejes direccionales en clima adverso. En un juego cerrado, cada error o acierto puede inclinar el resultado.