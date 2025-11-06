La policía emitió informe sobre muerte de Marshawn Kneeland

EFE

El Departamento de Policía de Frisco, Texas, informó este jueves que Marshawn Kneeland, ala defensiva de los Dallas Cowboys de 24 años, falleció al parecer por una herida autoinfligida luego de huir de una persecución policial.

"Los agentes recibieron información de que Kneeland había expresado ideas suicidas. Kneeland fue encontrado muerto con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida", señaló la policía a través de un comunicado.

Más temprano los Dallas Cowboys anunciaron la muerte de su jugador que apenas el lunes anterior participó con el equipo en la derrota ante Arizona Cardinales.

"Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys comunican el trágico fallecimiento de Marshawn Kneeland esta mañana", lamentaron los Cowboys.

En dicho partido el defensivo brilló con los equipos especiales al ser parte del bloqueo de una patada, jugada en la que recuperó el balón en la zona de anotación para registrar el único 'touchdown' de su carrera.

En el comunicado del Departamento de Policía de Frisco se explicó que el jugador estuvo involucrado en una persecución de tránsito que terminó en un accidente del cual abandonó la escena.

"El 5 de noviembre de alrededor de las 10:39 p.m., el Departamento de Policía de Frisco respondió para auxiliar al Departamento de Seguridad de Texas en la localización de un vehículo que había evadido a los agentes durante una persecución que ingresó a la ciudad de Frisco", detalló el escrito.

El operativo policial se mantuvo hasta la madrugada.

"Los primeros informes indicaron que un hombre, identificado como Marshawn Kneeland, de 24 años y residente de Plano, Texas, huyó del lugar a pie", agregó el informe.

En el comunicado se precisó que los oficiales habían sido alertados sobre el inestable estado emocional del ala defensiva, que más tarde fue encontrado sin vida.

Marshawn Kneeland nació en Grand Rapids, Michigan. Arribó a los Cowboys seleccionado en la segunda ronda del Draft 2024, después de brillar con Western Michigan Broncos del fútbol americano colegial.

En dos campañas en Dallas el defensivo tuvo 26 tackleadas, una captura de mariscal de campo, un balón suelto recuperado, un pase defendido y una anotación defensiva.

La Asociación de Jugadores de la NFL emitió un mensaje para todos los jugadores en el que los invitó a pedir ayuda ante cualquier pensamiento negativo provocado por depresión.

"A nuestros jugadores miembros recuerden que afrontar el duelo puede ser difícil. Apóyense mutuamente y cuiden su bienestar", escribió la Asociación de Jugadores de la liga