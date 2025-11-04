Murió Marshawn Kneeland, jugador en activo de los Dallas Cowboys

Redacción FOX Deportes

La NFL amaneció con la noticia más triste posible: la muerte de un joven jugador en activo.

Marshawn Kneeland, defensivo de los Dallas Cowboys, falleció la mañana de este jueves 6 de noviembre, según informó la National Football League. Sin embargo, las causas de su muerte no han sido reveladas.

El jugador nacido en Grand Rapids fue colegial en la universidad de Western Michigan y en 2024 firmó su primer contrato como profesional con los Cowboys. Tan solo este año llevaba 12 tacleadas, que se sumaron a las 14 del año pasado. Además, en esta temporada firmó su primera captura de quarterback y recién el fin de semana marcó su único touchdown en la NFL tras una patada de despeje bloqueada.

We are deeply saddened by the tragic news of the passing of Cowboys’ Marshawn Kneeland.



Our thoughts and prayers are with his girlfriend Catalina, family, friends and his teammates. pic.twitter.com/4kowniiC0c — NFL (@NFL) November 6, 2025

Las palabras de su representante Jonathan Perzley respecto a este lamentable acontecimiento:

“Me duele profundamente confirmar que mi cliente y querido amigo Marshawn Kneeland falleció anoche. Lo vi luchar desde ser un joven lleno de esperanza en Western Michigan, con un sueño, hasta convertirse en un respetado profesional de los Dallas Cowboys. Marshawn se entregaba por completo en cada jugada, en cada entrenamiento y en cada momento en el campo. Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor indescriptible”, fue la declaración del agente.

“Mi corazón está con su familia, sus compañeros de equipo y todos los que lo amaron, y espero que sientan el apoyo de toda la comunidad del fútbol americano en este momento tan difícil. Les pido que, por favor, respeten la privacidad y la compasión que sus seres queridos necesitan mientras afrontan esta terrible pérdida”, concluyó Perzley respecto al jugador.

Marshawn Kneeland disputó 18 partidos en la NFL y tenía una prometedora carrera como ala defensiva. Descanse en paz.