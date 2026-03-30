La NFL operará una nueva liga de flag football profesional

Redacción FOX Deportes

La NFL anunció este lunes que se ha asociado con TMRW Sports para desarrollar y operar una liga profesional de flag football tanto para mujeres como para hombres.

La nueva liga profesional se lanzará con el respaldo de un grupo amplio e influyente de inversionistas, incluidos clubes de la NFL, inversionistas institucionales y estratégicos consolidados, así como jugadores actuales y retirados de la liga.

NFL partners with @TMRWSports, world-class investors and athletes to launch new professional Flag Football league. pic.twitter.com/xBqiWR8BsT — NFL (@NFL) March 30, 2026

Esta iniciativa llega en un momento de impulso global sin precedentes para el flag football, ya que el deporte experimenta un rápido crecimiento, mayor interés comercial y un incremento en la participación de potenciales socios de inversión, medios y patrocinadores.

Este auge refleja la importante oportunidad de mercado a largo plazo que rodea al flag football en su camino para consolidarse como un deporte global de primer nivel.

Encabezando el grupo de inversión que respalda el lanzamiento de la liga se encuentra una lista de leyendas y jugadores en activo de la NFL, incluidos miembros del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional como Peyton Manning, Joe Montana, Steve Young y Larry Fitzgerald, así como Tom Brady, Eli Manning, Justin Tuck, Ryan Nece y Dhani Jones, además de jugadores en activo como Arik Armstead, Bobby Wagner y Russell Wilson.

En conjunto, están invirtiendo en el futuro de la liga y ayudando a moldear su visión a largo plazo tanto como socios como embajadores. Además, varias figuras destacadas del mundo del deporte y el entretenimiento también forman parte del grupo de inversionistas, incluidas campeonas del deporte femenil como Billie Jean King, Ilana Kloss, Alex Morgan y Serena Williams.

La NFL y TMRW Sports continúan en conversaciones sobre oportunidades adicionales de inversión y posibles socios de medios y patrocinio conforme crece el interés en la liga, lo que refleja el entusiasmo por el flag football como un deporte global en plena expansión.