Hiram Marín

Los Buffalo Bills se impusieron 13-10 a los Kansas City Chiefs este jueves por la noche en el cierre de la jornada de Thanksgiving, gracias a un espectacular gol de campo ganador de 57 yardas conectado por el Tyler Bass en el último suspiro del encuentro.

En un duelo marcado por la lluvia en el Highmark Stadium y un férreo dominio defensivo, Buffalo pegó primero en el segundo cuarto con un acarreo de TD de cinco yardas de James Cook, mientras que Kansas City respondió antes del descanso con una patada de 26 yardas de Harrison Butker para irse abajo apenas 7-3 al medio tiempo.

Para la segunda mitad, los Chiefs le dieron la vuelta al marcador en el arranque del tercer periodo mediante una escapada terrestre de una yarda del corredor novato Emmett Johnson, quien fue la bujía del ataque visitante al sumar 72 yardas por tierra y 24 por recepción.

Sin embargo, Kansas City dejó escapar la oportunidad de ampliar su ventaja en el último cuarto cuando Butker falló un intento de gol de campo de 46 yardas desviado hacia la derecha, lo que dejó la mesa servida para la reacción final de los locales tras dos patadas largas de Bass.

A pesar de la victoria, el quarterback Josh Allen tuvo una noche sumamente complicada bajo la lluvia al lanzar para apenas 81 yardas sin pases de anotación y sufrir dos intercepciones dentro de la zona roja a manos de Alohi Gilman y Nohl Williams, por lo que Buffalo sostuvo su ofensiva en el trabajo terrestre de Cook (117 yardas en 32 acarreos) y en la presión defensiva liderada por Gregory Rousseau.

TYLER BASS FOR THE WIN!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/Qa9HBuGadb — Buffalo Bills (@BuffaloBills) November 27, 2026

Por su parte, el quarterback Patrick Mahomes tampoco encontró ritmo en el juego aéreo al terminar con 174 yardas sin touchdowns, con Travis Kelce como su mejor socio con cuatro recepciones para 71 yardas, mientras que el linebacker Nick Bolton destacó a la defensa con 14 tacleadas totales y una captura.

Con este triunfo sobre la hora en casa, los Bills mantienen su paso arrollador en la Conferencia Americana al mejorar su marca a 10-1 y extender a seis su racha de victorias consecutivas sobre los Chiefs en temporada regular, lo que además los consolida en la cima de la división Este de la AFC.