Hiram Marín

Los Philadelphia Eagles firmaron una hazaña histórica este jueves al venir de atrás de una desventaja de 21 puntos (31-10 en el tercer cuarto) para vencer 39-38 a los Dallas Cowboys en el AT&T Stadium, concretando así la remontada más grande en toda la historia de los partidos de Thanksgiving de la NFL.

En un cierre dramático de la Semana 12, el pateador Jake Elliott conectó un gol de campo de 59 yardas con apenas dos segundos en el reloj para darle la ventaja definitiva a los visitantes, antes de que Andrew Mukuba sellara el triunfo interceptando un último envío de Dak Prescott.

La reacción de Philadelphia fue comandada por el quarterback Joe Milton, quien enfrentó a su ex equipo con una actuación brillante de 331 yardas aéreas, tres pases de touchdown, una intercepción y una anotación terrestre de 15 yardas.

Su socio predilecto fue el receptor abierto DeVonta Smith, quien explotó con 11 recepciones para 200 yardas y dos TD (de 50 y 45 yardas), mientras que los equipos especiales resultaron determinantes cuando Ty Robinson bloqueó un despeje de Bryan Anger que Kenny Moore II devolvió hasta las diagonales para acercar a los Eagles en el último periodo.

Por los locales, Dallas dominó ampliamente la primera mitad (28-10) y amplió la diferencia a 31-10 con un gol de campo de 59 yardas de Brandon Aubrey.

JAKE ELLIOTT FROM 60 YARDS OUT



EAGLES COMEBACK IS COMPLETE



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El quarterback Dak Prescott sumó 291 yardas por aire con dos pases de touchdown, uno para KaVontae Turpin y otro para Javonte Williams, quien además corrió para 101 yardas y dos anotaciones y una espectacular escapada terrestre de 14 yardas que puso el 38-24.

Sin embargo, un gol de campo fallado de 40 yardas por Aubrey y una captura clave de Ty Robinson sobre Prescott en cuarta oportunidad devolvieron el balón a Philadelphia para la serie ganadora.

Con esta victoria inolvidable en territorio divisional, los Eagles hilan triunfos consecutivos para cobrar revancha de la derrota sufrida en la Semana 7 ante los propios Cowboys y mejorar su récord en la Conferencia Nacional tras un arranque complicado de campaña.

En contraste, Dallas sufre un golpe anímico devastador frente a su afición al dejar escapar una ventaja de tres posesiones en la recta final del encuentro, comprometiendo seriamente sus aspiraciones rumbo a los playoffs en el cierre de la temporada