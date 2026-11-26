Hiram Marín
Los Bears no bajaron las manos y consiguieron un triunfo clave
Chicago venció a domicilio a los Detroit Lions en el primer partido de Thanksgiving
Los Chicago Bears se aferraron al triunfo tal y como Rome Odunze se aferró al ovoide lanzado por Caleb Williams cuando faltaban tres segundos para terminar el encuentro. Gracias a esto, el conjunto de la ciudad de los vientos venció 39-35 a los Detroit Lions y los hizo pasar un amargo Thanksgiving.
Detroit dejó escapar el triunfo justo cuando parecía que ya lo tenía en las manos. Cuando faltaba un minuto y parecía que se quedarían con la victoria, la defensiva de Chicago los forzó a despejar y ahí comenzó la debacle felina y con muy poco tiempo en el reloj.
Caleb Williams lanzó 345 yardas y dos pases de touchdown, pero además, con 3 acarreos claves sumó 15 yardas por tierra e hizo una extraordinaria labor con sus receptores, sobre todo con Odunze, que fue quien cristalizó la jugada del triunfo.
Este triunfo cobra mayor validez no solo por tratarse del 8-2 para Chicago, sino por el hecho de que los Bears toman la cima de la División Norte de la Conferencia Nacional con una victoria como visitantes que era fundamental.
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