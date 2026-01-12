La 'eterna' relación de Mike Tomlin con Pittsburgh llegó a su fin

Redacción FOX Deportes

Si no recuerdas un entrenador de los Steelers distitno a Mike Tomlin es normal, porque Pittsburgh estuvo 19 temporadas con el mismo coach.

Sí "estuvo", porque este día la 'eterna' relación llegó a su fin.

Tras la incontestable derrota (30-6) en la ronda de comodines de los playoffs de la NFL contra los Houston Texans, llegó el anuncio que bien pudo darse la semana pasada, si no hubiera sido porque los Ravens fallaron un gol de campo de trámite para ganar el partido y le dieron la clasificación a los 'Acereros'.

Pero ahora es oficial, Mike Tomlin dejó el cargo de entrenador en jefe de los Steelers, luego de 19 temporadas en las que nunca tuvo registro perdedor, todo un récord de la NFL y una longevidad que parece imposible de igualar.

Comunicado de Mike Tomlin: pic.twitter.com/CR4h2INmo2 — Steelers en Español (@LosSteelers) January 13, 2026

"Durante nuestra reunión de hoy, el entrenador Tomlin me informó que decidió dejar su cargo como entrenador. Estoy sumamente agradecido con Mike por todo el arduo trabajo, la dedicación y el éxito que hemos compartido. Su historial de nunca tener una temporada perdedora en 19 años probablemente nunca se repetirá", afirmó Art Rooney, propietario del equipo.

"Me resulta difícil expresar con palabras el respeto y aprecio que siento por el entrenador Tomlin. Guió a la franquicia a nuestro sexto campeonato en el Super Bowl XLIII, llegó a los 'playoffs' 13 veces en 19 años, incluyendo ocho títulos en la AFC Norte", agregó el empresario.

De acuerdo con la agencia EFE, el 'coach' de 53 años tendrá la opción de elegir si quiere tomarse un año sabático, entrenar en otro equipo o trabajar como analista de televisión, industria en la que tiene varias ofertas.

Tomlin llegó al equipo en 2007 y se marcha con un récord de 193 triunfos, 114 derrotas y dos empates, aunque un balance de 8-12 en playoffs.