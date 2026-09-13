Kyler Murray recibió un fuerte golpe y entró en protocolo de conmoción

Hiram Marín

El quarterback Kyler Murray tuvo un amargo estreno con los Minnesota Vikings tras sufrir un impacto en la cabeza durante el primer cuarto del partido dominical frente a los Green Bay Packers. La jugada ocurrió en un acarreo por el flanco derecho donde el pasador intentó deslizarse para evitar el contacto directo.

Un duro golpe directo a la cabeza por parte del safety Javon Bullard, en una acción donde también participó el linebacker Lukas Van Ness, provocó que el casco de Murray saliera proyectado. El castigo por rudeza innecesaria sobre Bullard fue marcado de inmediato, mientras las asistencias médicas ingresaron al campo para evaluar al jugador.

Scary scene as Kyler Murray takes a massive hit and stays down after the play. pic.twitter.com/sVqZ7M24e4 — NFL on CBS ? (@NFLonCBS) September 13, 2026

Murray logró incorporarse por su propio pie y caminó hacia los vestidores para someterse a la revisión correspondiente. El cuerpo médico del equipo determinó ingresarlo al protocolo de conmoción cerebral de la liga, descartando su reingreso para el resto del encuentro por pura precaución.

Carson Wentz tomó los controles de la ofensiva de Minnesota para suplir al egresado de Oklahoma durante el trámite del juego. En los próximos días se evaluará el progreso de Murray bajo el reglamento de salud de la NFL para determinar su disponibilidad de cara a la siguiente semana.