Kyle Pitts, etiquetado como 'jugador franquicia' por los Falcons

Redacción FOX Deportes

Los Atlanta Falcons planean aplicar la etiqueta de franquicia al ala cerrada Kyle Pitts, informó el lunes el insider de NFL Network Ian Rapoport, de acuerdo con fuentes.

Pitts se convirtió en Falcon en 2021, cuando Atlanta utilizó la cuarta selección global en el producto de Florida, colocando de inmediato grandes expectativas sobre sus hombros como atleta dinámico con potencial para convertirse en un dolor de cabeza en los emparejamientos para las defensivas rivales.

Nunca alcanzó por completo ese listón tan alto, pero también jugó bajo dos entrenadores en jefe y dos coordinadores ofensivos en cinco temporadas, corriendo rutas para una variedad de quarterbacks: Matt Ryan, Marcus Mariota, Desmond Ridder, Taylor Heinicke, Kirk Cousins y Michael Penix Jr.

Con esto en mente, existía la creencia general de que Atlanta permitiría a Pitts probar la agencia libre en lugar de cerrar una extensión con el Pro Bowl de 2021.

En su lugar, el nuevo entrenador Kevin Stefanski —un individuo con historial de destacar a los alas cerradas y apoyarse en formaciones con dos tight ends— y el nuevo gerente general Ian Cunningham decidieron que prefieren impedir por completo su salida, comprometiéndose a pagarle un estimado de 16.3 millones de dólares para 2026, mientras preservan la posibilidad de acordar un contrato multianual.

Rapoport añadió que un acuerdo a largo plazo que reemplace la etiqueta es, en efecto, el resultado preferido por los Falcons, y ambas partes tendrán hasta el 15 de julio para llegar a un entendimiento.

Pitts comenzó su carrera con los Falcons registrando una temporada de 1,000 yardas, la primera y la última que disputó con Ryan. Desde entonces acumuló temporadas consecutivas de 600 yardas en 2023 y 2024, antes de mostrar una promesa legítima en 2025, campaña en la que firmó máximos de carrera con 88 recepciones para 928 yardas y cinco touchdowns por recepción.