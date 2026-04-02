Kirk Cousins firmó oficialmente con los Raiders

Redacción FOX Deportes

La novela terminó de forma oficial Las Vegas Raiders anunciaron la firma del quarterback Kirk Cousins, confirmando uno de los movimientos más llamativos de la temporada baja. El veterano llega como agente libre tras su salida de los Atlanta Falcons y afrontará su temporada número 15 en la NFL.

El acuerdo, que ya se había adelantado días antes, quedó formalizado por la franquicia y contempla un contrato que puede alcanzar cinco años y 172 millones de dólares, aunque con garantías limitadas en el corto plazo. En la práctica, el convenio funciona inicialmente como un pacto de un año con 20 millones asegurados para la campaña 2026.

Kirk Cousins is Las Vegas bound 🤩 pic.twitter.com/qTaVmefSFR — NFL (@NFL) April 2, 2026

Un elemento poco común del contrato es su estructura financiera: los Raiders pagarán solo una parte del salario de Cousins esta temporada, mientras que los Falcons cubrirán otra porción tras haberlo liberado previamente. Este mecanismo ha generado debate en la liga por la manera en que se distribuyen los pagos entre equipos.

En lo deportivo, la llegada del cuatro veces Pro Bowl responde a un plan claro: aportar experiencia inmediata y fungir como mentor para el quarterback que la franquicia proyecta seleccionar en el próximo Draft. Con Aidan O'Connell en el roster, Cousins se perfila como una pieza clave en la transición del equipo hacia su futuro en la posición más importante.