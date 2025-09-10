Kansas City Chiefs contra Philadelphia Eagles, el duelo estelar de la semana 2 en la NFL

Redacción FOX Deportes

Los Kansas City Chiefs y los campeones Philadelphia Eagles reeditarán la batalla del Super Bowl LIX de febrero pasado, cuando este domingo protagonicen el partido más esperado de la semana dos de la temporada 2025 de la NFL.

*puts in directions to 1 Arrowhead Dr.* pic.twitter.com/U9CqnbHlCc — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 10, 2025

Los Eagles, vencedores por 40-22 en aquella ocasión, llegan como favoritos, luego de que en la semana 1 dieron cuenta 24-20 de Dallas Cowboys gracias al poder de su ataque terrestre en el destacaron su quarterback Jalen Hurts y Saquon Barkley, su corredor estelar.

Los Chiefs, que esta temporada buscan empatar la marca de Buffalo Bills de llegar al Super Bowl cuatro veces seguidas, intentarán evitar colocarse con dos derrotas al hilo, luego de su caída ante Chargers 27-21 de la semana pasada en Sao Paulo, Brasil.

La semana dos arrancará este jueves con el choque entre los Green Bay Packers, uno de los favoritos en la Conferencia Nacional (NFC) para llegar al Super Bowl, y los Washington Commanders.