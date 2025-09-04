Los campeones Eagles mostraron músculo

Hiram Marín

La larga pausa por tormenta eléctrica pareció desaparecer el ánimo de los Dallas Cowboys. El equipo de la estrella solitaria había hecho bien las cosas, estaba cerca en el marcador, pero terminó por derrumbarse y cayó 24-20 ante los Philadelphia Eagles al arrancar la temporada 2025 de la NFL.

Los campeones por su parte, se lograron levantar después del duro golpe recibido apenas a los 6 segundos, cuando aún sin haber disputado una sola jugada, el defensivo Jalen Carter perdió la cabeza, primero se hizo de palabras con Dak Prescott y posteriormente le lanzó un lamentable escupitajo, por el que fue expulsado.

La ausencia de Carter lastimó a la defensiva contra la carrera de Philadelphia, que hasta antes del parón tuvo que contener de más los embates terrestes de los Cowboys. Jalen Hurts tuvo un gran partido con 152 yardas y dos touchdowns por tierra, que al final fueron fundamentales.

Después de la pausa, las dos ofensivas se apagaron, y no hubo un solo punto, pero la defensiva de Philadelphia fue la que mejor se aplicó, sumado esto a una inoperancia por parte de Prescott y su ataque, que lució chato, desganado y desconcentrado.

COWBOYS 20-24 EAGLES



El vigente campeón de la NFL consiguió su primera victoria de la temporada 2025. #MundoNFL #DALvsPHI pic.twitter.com/5X1beqoyKl — Mundo NFL (@MundoNFL) September 5, 2025

Triste debut como head coach de Schottenheimer, que tendrá trabajar con su equipo sobre todo en lo psicológico, con el objetivo de que no pierda la pista cuando suceden situaciones fortuitas como las de este jueves.