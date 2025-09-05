Hiram Marín
Los Chargers impidieron que apareciera la 'magia' de Patrick Mahomes
Los Angeles derrotó a los Kansas City Chiefs en partido celebrado en Sao Paulo, Brasil
Los Chargers por fin aprendieron a manejar el marcador contra los Chiefs. Un primero y 10 producto de una barrida prodigiosa de Justin Herbert cuando faltaban poco más de dos minutos fue la manera de abrazar el resultado y así mantener el marcador 27-21 con el que Los Angeles derrotó a los Kansas City Chiefs en el juego celebrado en la Corinthians Arena de Sao Paulo, Brasil.
Vencer a un rival divisional al arrancar la temporada siempre será positivo y si eso se suma a una actuación redonda por parte de Herbert, quien lanzó para 318 yardas, completó 25 de 34 pases de ellos conectó 3 para touchdown, el carnaval en Brasil se consumó al máximo.
Kansas City tuvo varios momentos para darle la vuelta y ganar el encuentro. El que quizá fue el más relevante fue en su última ofensiva, con un pase que no pudo controlar Travis Kelce y que derivó en que se tuvieran que conformar con un gol de campo, pero hay que mencionar de manera especial el punto extra y la conversión de dos puntos que fallaron.
Las genialidades de Patrick Mahomes fueron apagadas y aunque el quarterback de KC lanzó para 258 yardas, anotó un touchdown por tierra y conectó un pase de anotación, la defensiva lo mantuvo a raya y lo capturó en momentos cruciales.
Brasil volvió a demostrar que es un gran escenario para la NFL y los dos equipos cumplieron dando un gran partido.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT