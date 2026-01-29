Justifican en el Salón de la Fama la ausencia de Bill Belichick en la Generación 2026

Redacción FOX Deportes

El Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional emitió un comunicado, luego de que se reportara que Bill Belichick, entrenador en jefe seis veces campeón del Super Bowl, no fue seleccionado para la Generación de 2026 en su primer año de elegibilidad.

De acuerdo con el comunicado, si se determina que miembros con derecho a voto “violaron los estatutos del proceso de selección”, “se tomarán medidas”, lo que podría incluir su remoción como integrantes del comité de selección.

"The number one villain is the PROCESS, if you are mad about Belichick not getting in, blame the process" 🎙️@howaboutafresca and @SwollenDome discuss why the process is the biggest villain in the Belichick HOF snub 🔥 pic.twitter.com/U0iC3lICYS — FOX Sports Radio (@FoxSportsRadio) January 30, 2026

Varios reportes informaron el martes que Belichick no recibió los 40 votos necesarios del panel de 50 personas, una noticia que provocó críticas rápidas y contundentes en todo el entorno del deporte.

El comunicado del Salón de la Fama no mencionó a Belichick por nombre, sino que se refirió a “reportes de medios relacionados con” la Generación de 2026.

“El Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional entiende y respeta la reacción apasionada de muchos aficionados, miembros de los medios y exaltados del propio Salón, a la luz de los reportes publicados sobre los resultados de la votación para la Generación de 2026”, señaló el Salón.

“Es precisamente esa pasión la que impulsa al juego. El Salón también respeta a los miembros del Comité de Selección cuando siguen los estatutos del proceso. Es un honor servir como selector.

HOF voter: “Felt duty-bound to vote for the richly deserving seniors…. Belichick is inevitable soon.” @Chris_Broussard reacts:



“No, no, 1000 times no…There is no other plausible or rational reason for not putting Bill Belichick with six Super Bowl wins into the Hall of Fame.” pic.twitter.com/Rpns2LTcbc — First Things First (@FTFonFS1) January 29, 2026

“Cada año, el Salón revisa el proceso de selección y la composición del Comité de 50 personas. Si se determina que algún miembro violó los estatutos del proceso de selección, se entiende que se tomarán medidas. Esto podría incluir la posibilidad de que dicho selector o selectores no continúen como miembros del comité en el futuro".

“La selección de una nueva generación es la responsabilidad más importante que supervisa el Salón de la Fama cada año, y la integridad de ese proceso no puede ponerse en duda”.

Varias fuentes que hablaron con el entrenador durante el fin de semana, reportaron que Belichick se mostró “desconcertado” y “decepcionado” por el resultado de la votación.