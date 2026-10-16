Josh Jacobs salió de la lista de excepciones del comisionado y podrá jugar

Redacción FOX Deportes

La NFL anunció este viernes que removerá formalmente de la Lista de excepciones del Comisionado al corredor de Green Bay, Josh Jacobs, y al pass rusher de Denver, Jonathon Cooper. La medida le quita a ambos jugadores el freno disciplinario impuesto por la liga.

En el caso de Jacobs, quedará habilitado a partir del 19 de octubre para saltar al campo en el duelo de Semana 7 donde los Packers enfrentan a Detroit. Por su parte, Cooper quedó liberado de forma inmediata y estará listo para medirse ante Arizona este mismo fin de semana.

The NFL’s statement on Josh Jacobs: pic.twitter.com/AHdoiZ6Dzz — Ian Rapoport (@RapSheet) October 16, 2026

Cabe recordar que ambas figuras habían sido colocadas en dicha lista preventiva a finales del mes de agosto. A pesar de esta reincorporación al emparrillado, la oficina central de la NFL mantendrá abiertas las investigaciones sobre sus respectivas situaciones legales.

En el trasfondo de Jacobs pesa un arresto en Wisconsin durante mayo por cinco cargos, entre ellos estrangulamiento. El expediente derivó finalmente en una declaración de hechos no ocurridos, el 10 de septiembre por delitos menores de agresión y daños materiales.