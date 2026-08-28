Hiram Marín
Josh Jacobs tendrá que enfrentar cargos por delitos menores
El corredor de los Green Bay Packers fue detenido en mayo y la NFL estudia si lo castigará
Josh Jacobs enfrentará formalmente dos cargos por delitos menores de agresión física y conducta desordenada tras su arresto ocurrido a finales de mayo.
La fiscalía del condado de Brown confirmó la presentación oficial de la acusación, desestimando de forma definitiva el cargo grave de estrangulamiento que se contempló de inicio.
El expediente judicial detalla que el incidente se originó por una disputa sobre la posesión de un teléfono celular en su residencia. Durante la confrontación en el garaje, su expareja cayó al suelo y sufrió un golpe en la cabeza, según consta en los registros tomados por las cámaras de seguridad del inmueble.
El equipo legal del corredor de los Packers emitió un comunicado para remarcar que las acusaciones no fueron tipificadas bajo la categoría de violencia doméstica. Sus abogados afirmaron que responderán formalmente ante los tribunales y enfatizaron que el jugador defenderá su inocencia a lo largo del proceso judicial.
Jacobs se mantiene en libertad desde mayo tras pagar su fianza y ha continuado con la actividad de pretemporada en Green Bay. Por su parte, la NFL sigue monitoreando de cerca el avance del caso para determinar si impondrá alguna sanción conforme a su política de conducta personal.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT