Jordan Addison seguirá con los Minnesota Vikings

Redacción FOX Deportes

Los Minnesota Vikings aseguraron una pieza clave de su ofensiva al ejercer la opción de quinto año sobre Jordan Addison, movimiento que lo mantiene bajo contrato hasta la temporada 2027. La decisión, oficializada este 27 de abril de 2026, confirma la confianza de la franquicia en un receptor que llegó como selección 23 global del Draft 2023.

El mecanismo de la opción de quinto año, reservado para jugadores de primera ronda, garantiza en este caso un salario cercano a los 18 millones de dólares para la campaña 2027. Además, Addison ya es elegible para negociar una extensión a largo plazo, lo que abre la puerta a un nuevo contrato más allá de su acuerdo de novato.

En términos de producción, el receptor ha sido consistente desde su llegada a la NFL, con 175 recepciones, 2,396 yardas y 22 touchdowns en sus primeras tres temporadas. Ese rendimiento lo ha consolidado como una amenaza importante en el juego aéreo, especialmente como complemento del estelar cuerpo de receptores del equipo.

A pesar de un 2025 irregular, marcado por una suspensión de tres partidos y números más discretos, la organización mantiene su apuesta por Addison como jugador de impacto. La decisión de asegurar su contrato y abrir la puerta a una extensión refleja que Minnesota lo considera parte de su núcleo ofensivo rumbo a los próximos años.