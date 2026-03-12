¿Brillará con los Vikings?, Kyler Murray llega ilusionado a Minnesota

Hiram Marín

Las lesiones y una inusitada baja de juego acabaron con el sueño de que la relación entre los Arizona Cardinals y Kyler Murray sería larga. El quarterback, alguna vez primera selección colegial, fue liberado a principios de semana y fue tomado casi de inmediato por los Minnesota Vikings.

Murray, quien jugó siete temporadas con Arizona, lanzó más de 20 mil yardas por pase y 121 touchdowns y ahora llegará a Minnesota para competir por la posición con J.J. McCarthy, también primera selección global, pero del Draft 2024.

Cabe mencionar que los Cardinals continuarán pagando gran parte del sueldo de Murray, pues aún cuenta con dinero garantizado del gran contrato que firmó hace algunos años, lo cual le convino a los Vikings, que pudieron firmarlo con el salario mínimo para veteranos.

El cambio de quarterback titular le dará más oportunidad a Jacoby Brissett, quien tuvo una buena temporada debido a la ausencia de Murray, aunque también se ha mencionado reiteradamente que Arizona irá al Draft por un pasador novato de primer nivel.