John Harbaugh podría definir su destino esta semana

Redacción FOX Deportes

El coach John Harbaugh podría dejar de ser agente libre dentro de muy poco tiempo.

No se espera que el ex head coach de los Baltimore Ravens hable con más de dos o tres equipos y podría elegir su próximo destino antes de que termine la semana, reportó este domingo Ralph Vacchiano de FOX Sports. Se cree que los New York Giants son “casi con toda seguridad” uno de esos equipos, agregó Vacchiano.

Harbaugh le dijo al insider de FOX Sports NFL Jay Glazer que planeaba reducir la lista de equipos a tres o cuatro durante este fin de semana.

I can’t believe what things have come to in the NFL. John Harbaugh has coached the Baltimore Ravens for 18 years. He took them to the playoffs 12 times. He won a Super Bowl for them. The last 4 years they were 10-7, 13-4, 12-5, 8-9. They made the playoffs 3 straight years and… pic.twitter.com/p4DnVmT8BS — Tony Dungy (@TonyDungy) January 6, 2026

“Dijo que ‘todos los equipos se han acercado’, pero no va a hacer eso [entrevistarse con todos]. Va a reducir la lista este fin de semana a unos tres o cuatro equipos y tomará su decisión sobre a dónde quiere ir esta semana”, comentó Glazer en FOX NFL Sunday.

Además de Ravens y Giants, los Tennessee Titans, Atlanta Falcons, Cleveland Browns, Las Vegas Raiders, Arizona Cardinals y Miami Dolphins están buscando nuevo head coach. Sin embargo, los Green Bay Packers también podrían sumarse a esa lista en los próximos días. Los rumores sobre la “silla caliente” del head coach Matt LaFleur se intensificaron tras su derrota en playoffs ante los Chicago Bears.

La semana pasada, Vacchiano reportó que al menos nueve equipos se acercaron a Harbaugh poco después de su despido de los Ravens el martes. Esa lista incluía a tres equipos que todavía no habían despedido a su entrenador en jefe, aunque el reporte se publicó antes de que los Dolphins decidieran separarse de Mike McDaniel.

Después de toda una vida, John Harbaugh deja a los Ravens Baltimore cortó al segundo entrenador que más tiempo llevaba en su equipo

En el caso de Miami, se especuló ampliamente que Harbaugh podría llegar a South Beach, ya que los Dolphins entrevistaron al ex ejecutivo de los Ravens Chad Alexander para su vacante de gerente general; Harbaugh y Alexander trabajaron juntos en Baltimore de 2009 a 2019. Sin embargo, Miami contrató al ejecutivo de los Green Bay Packers, Jon-Eric Sullivan, como su nuevo gerente general, mientras que Atlanta permanece como el único equipo con vacantes tanto de gerente general como de head coach.

Durante las 18 temporadas de Harbaugh como head coach de Baltimore (2008-25), los Ravens registraron un récord combinado de 180-113 en temporada regular y 13-11 en playoffs, destacando el título del Super Bowl XLVII. Esta temporada, Baltimore terminó 8-9 y se perdió los playoffs por primera vez desde 2021.