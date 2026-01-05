Después de toda una vida, John Harbaugh deja a los Ravens

Redacción FOX Deportes

Después de 18 años, John Harbaugh deja de ser el entrenador de los Ravens.

Las consecuencias por ese gol de campo fallado (que parecía de trámite al ser de 44 yardas) en la última jugada del partido contra los Steelers de Pittsburgh continúan en Baltimore.

Los Ravens despidieron a Harbaugh (coach que llevó al equipo a ganar el Super Bowl XLVI en 2012) después de la derrota en el duelo por el primer lugar de la división Oeste de la Conferencia Americana de la NFL el domingo, en lo que fue el último partido de la temporada y que finalizó con un gol de campo errado, que le hubiera dado el pase a los playoffs a Baltimore.

Ravens part ways with head coach John Harbaugh. pic.twitter.com/j77ZbwwhIb — NFL (@NFL) January 6, 2026

Durante sus 18 temporadas, el entrenador lideró al equipo a ganar dos títulos de la Conferencia Americana, un Super Bowl y seis títulos divisionales, además fue designado entrenador del año en el 2019. Además, conquistó 180 victorias y 113 derrotas, mientras que en playoffs su récord fue de 13-11.

A sus 63 años, Harbaugh es un futuro miembro del Salón de la Fama, además de que seguramente tendrá ofertas de otros equipos de la NFL para la próxima campaña, pues cabe recordar que este coach es el quinto entrenador despedido tras el término de la campaña regular del torneo.

Harbaugh era el segundo entrenador con más tiempo en su equipo, solo por detrás de Mike Tomlin, quien dirige a los Steelers desde 2007.