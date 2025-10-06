Joe Flacco, el comodín de los Cincinnati Bengals tras la lesión de Joe Burrow

Redacción FOX Deportes

Cincinnati Bengals contrató este martes a Joe Flacco, quien fue mariscal de campo de Cleveland Browns, tras sumar tres derrotas desde que se lesionó su principal pasador, Joe Burrow. Browns recibirá a cambio del experimentado jugador de 40 años una selección de quinta ronda del Draft de 2026.

We have acquired QB Joe Flacco in a trade with the Cleveland Browns.



📰: https://t.co/dzs5YyUXWN pic.twitter.com/SnGbIVJ9xw — Cincinnati Bengals (@Bengals) October 7, 2025

Joe Burrow guió a Bengals a la victoria ante Browns, en la semana uno, y Jaguars, en la dos, del 14 de septiembre pasado, juego que no terminó debido a una lesión grado tres en un dedo del pie por la que fue sometido a una cirugía que requerirá al menos de tres meses de recuperación.

En un panorama optimista, su vuelta al campo será alrededor del 21 de diciembre, en la semana 16, para el duelo con Miami Dolphins, o en el último fin de semana contra Arizona Cardinals.

El fichaje de Flacco, campeón y Jugador Más Valioso en el Super Bowl XLVII, fue facilitada por la pérdida de su condición de titular en Cleveland ante el empuje del novato Dillon Gabriel. El quarterback completó el 58.1 por ciento de sus pases para 815 yardas, sumó dos anotaciones y tuvo seis intercepciones en cuatro partidos como pasador principal de los Browns.