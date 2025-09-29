Los Miami Dolphins esperan a Tyreek Hill hasta la temporada 2026 de la NFL

Redacción FOX Deportes

Tyreek Hill, receptor estelar de los Miami Dolphins, fue operado con éxito este martes de la lesión que sufrió en la rodilla izquierda y se espera que vuelva para la temporada 2026 de la NFL. El drama llegó a Miami con la dolorosa lesión de Tyreek Hill

"La cirugía se completó y salió muy bien, me dijeron sus médicos. Ahora todo se trata de la rehabilitación y estar listo para jugar el próximo año. El objetivo realista es en el inicio de la próxima temporada", dijo Drew Rosenhaus, agente del jugador.

Hill se lesionó de manera aparatoda en una jugada del partido del ‘Monday Night’ en el que los Dolphins derrotaron por 27-21 a los New York Jets, sucedió en una acción del tercer cuarto en la que luego de realizar una recepción sobre la banda, fue tackleado por Malachi Moore con quien enredó su pierna izquierda hasta la dislocación de su rodilla.

Tyreek Hill has been ruled out with a knee injury. He is being taken to a local hospital for imaging, evaluation and observation. — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) September 30, 2025

A pesar de lo dramático de la lesión, mientras Tyreek abandonaba el campo, a bordo del carrito de emergencias, sonreía a la afición que aplaudía a su paso al túnel, en el que lo subieron a una ambulancia que lo llevó al hospital, donde fue operado este martes.

Miami marcha en el tercer lugar de la división Este de la Conferencia Americana con un triunfo y tres derrotas. En la semana cinco de la temporada visitará a los Carolina Panthers el próximo domingo.