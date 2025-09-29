Triunfo muy agridulce para los Miami Dolphins

Redacción FOX Deportes

En un intenso lunes por la noche, Los Miami Dolphins consiguieron su primera victoria de la temporada al imponerse 27-21 a los Jets en Nueva York. El marcador reflejó un duelo en el que Miami se mostró más sólido en momentos clave, mientras que los Jets volvieron a exhibir fallas que les costaron el partido y prolongaron su inicio sin triunfos.

Tua Tagovailoa lideró a los Dolphins con dos pases para touchdown, respaldado por un buen trabajo de De’Von Achane, que aportó yardas importantes por tierra y un touchdown.

La defensiva también tuvo momentos determinantes, aprovechando errores del rival y conteniendo los intentos de remontada en la recta final.

La nota negativa para Miami fue la lesión de Tyreek Hill en el tercer cuarto. El receptor estrella, que llevaba seis recepciones para 67 yardas, salió del campo tras una caída en la que se resintió de la rodilla. Su salida dejó un hueco sensible en la ofensiva y encendió las alarmas de cara al futuro inmediato.

El drama llegó a Miami con la dolorosa lesión de Tyreek Hill

En contraste, los Jets no lograron sostener un plan de juego pese a las 226 yardas y dos touchdowns de Justin Fields. Entre pérdidas de balón e infracciones, el equipo se metió en problemas y quedó contra las cuerdas. El intento de reacción en el último cuarto no fue suficiente, confirmando una nueva derrota que los hunde en un arranque de campaña calificado ya como debacle.