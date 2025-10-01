Dillon Gabriel será titular con los Cleveland Browns a partir de la jornada 5 de la NFL

Oscar Sandoval

Los Cleveland Browns nombraron este miércoles al novato Dillon Gabriel como su quarterback titular, en lugar del veterano Joe Flacco, para el partido de la semana 5 de la NFL en el que se medirán a los Minnesota Vikings el próximo domingo en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Dillon Gabriel is prepared for the moment to start at quarterback — Cleveland Browns (@Browns) October 1, 2025

"Esto no se trata de una sola persona. Joe es el capitán de este equipo y necesitaremos de su liderazgo de ahora en adelante desde el otro lado del campo. Estoy emocionado por Dillon, quien ha manejado todo muy bien desde que fue reclutado", aseveró Kevin Stefanski, entrenador de los Browns.

Gabriel, seleccionado en la tercera ronda del Draft de febrero pasado, le ganó la carrera por el puesto de pasador principal a Shedeur Sanders, hijo de Deion Sanders, leyenda de la NFL, quien también fue reclutado en el mismo Draft, en la quinta ronda.

DT Mike Hall Jr. (knee) will not be traveling with the team to London and has been ruled out for Sundays' game — Cleveland Browns (@Browns) October 1, 2025

En Londres, Dillon se convertirá en el primer novato en la historia de la NFL que tendrá su primera apertura en un partido de temporada regular fuera de territorio estadounidense.

"Será un orgullo. Hay mucha emoción, pero esa emoción implica una concentración extrema. He pasado semanas de preparación y uno siempre sigue enfrentándose con su proceso y la manera cómo va a enfrentarlo", subrayó el joven pasador.