JJ McCarthy es la apuesta de los New York Giants

Redacción FOX Deportes

La ecuación se cerró: los New York Giants necesitaban un quarterback tras la lesión de Jaxson Dart y JJ McCarthy necesitaba jugar, pero con Kyler Murray y Carson Wentz como pasadores 1 y 2, entrar al campo resultaba un poco menos que imposible, por lo que el trato se dio y este lunes McCarthy fue adquirido por los neoyorquinos.

A cambio de desprenderse del quarterback seleccionado en la primera ronda del Draft de 2024, los Vikings reciben una selección de quinta ronda para el Draft de 2027. Para Minnesota, esta transacción representa deshacerse de un jugador que había quedado relegado tras perder la titularidad en la pretemporada.

Coach Harbaugh confirms we have acquired QB J.J. McCarthy from the Vikings, pending a physical. pic.twitter.com/EDVAcze0IC — New York Giants (@Giants) September 28, 2026

Aunque Jameis Winston se mantiene momentáneamente en los controles, la directiva ve a McCarthy como un proyecto de bajo riesgo y alto potencial. El joven egresado de Michigan buscará revitalizar su carrera profesional tras un paso irregular y con pocas oportunidades en el estado de Minnesota.

Las expectativas para McCarthy en los Giants pasan por pelear por la titularidad a mediano plazo y demostrar el talento que lo convirtió en un recluta de primera ronda.

El cuerpo técnico neoyorquino confía en que la familiaridad con el sistema de la familia Harbaugh acelere drásticamente su proceso de adaptación. Si logra desarrollarse adecuadamente, Nueva York habrá conseguido una valiosa pieza de futuro en la posición más crítica del campo.