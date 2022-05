Jerry Jeudy, de los Broncos, salió bajo fianza de la cárcel

El receptor abierto de los Denver Broncos, Jerry Jeudy, pagó una fianza de 1,500 el viernes por la mañana luego de un arresto el jueves por cargos de manipulación criminal en segundo grado con un potenciador de violencia doméstica.

Jeudy, quien pasó la noche del jueves en la cárcel antes de su comparecencia ante el tribunal el viernes por la mañana, no presentó una declaración de culpabilidad y debe comparecer ante el tribunal el 31 de mayo.

El juez de la corte del condado de Arapahoe (Colo.), Chantel Contiguglia, dijo que no había amenaza de violencia física, pero encontró causa probable en el cargo de manipulación criminal de un potenciador de violencia doméstica, según 9News.

Contiguglia no decidió de inmediato qué debería suceder con el caso, pero permitió que Jeudy saliera de la cárcel y le permitió viajar.

El incidente involucró a la madre de la hija de 1 mes de Jeudy y no hubo contacto físico, dijo el alguacil del condado de Arapahoe, Tyler Brown, en una conferencia de prensa el jueves. El incidente solo involucró propiedad y Jeudy cooperó cuando fue detenido, dijo Brown.

La presunta víctima dijo el viernes que llamó al 911 durante el incidente con la esperanza de que la policía monitoreara la situación, sin embargo, no arrestó a Jeudy, según 9News. También le pidió a Contiguglia que desestimara el caso contra Jeudy.

Después de la audiencia, el abogado de Jeudy, Harvey Steinberg, dijo que Jeudy no hizo nada que equivaliera a un delito y que la etiqueta de violencia doméstica no debería haberse aplicado a su caso ya que no hubo violencia ni intento de violencia.

“A la gente buena le pasan cosas malas, y de eso se trata este caso”, dijo Steinberg.

Un portavoz de la NFL dijo que la situación de Jeudy está siendo revisada bajo la política de conducta personal de la liga, según Tom Pelissero de NFL Network.

La manipulación criminal de segundo grado en Colorado significa manipular la propiedad de otra persona "con la intención de causar lesiones, inconvenientes o molestias". El potenciador de la violencia doméstica se basa en la relación de Jeudy con el acusador.

"Estamos al tanto del asunto que involucra a Jerry Jeudy y estamos en proceso de recopilar más información", dijeron los Broncos en un comunicado el jueves.