Jeremiyah Love aún no juega y ya es el corredor novato mejor pagado de la historia

Redacción FOX Deportes

Sin haber disputado todavía una sola jugada en la NFL, Jeremiyah Love ya hizo historia en la liga. El corredor de los Notre Dame Fighting Irish, tercera selección global del Draft NFL 2026 por los Arizona Cardinals, firmó un contrato de novato por cuatro años y 53 millones de dólares.

El acuerdo incluye la mayor cantidad de dinero garantizado jamás otorgada a un running back en la historia de la NFL. Los 13.25 millones de dólares promedio por temporada que recibirá Love lo colocan en el séptimo lugar entre los corredores mejor pagados actualmente en la liga.

Cardinals RB Jeremiyah Love on "life-changing" $53 million rookie deal: "I'm here to play football. You get paid a lot to do it, but at the end of the day, I've still got to perform on the field."https://t.co/8KxoCyuO3U pic.twitter.com/JXCpCNKs7r — Around The NFL (@AroundTheNFL) May 8, 2026

“Es algo que cambia la vida. Esa cantidad de dinero le cambiaría la vida a cualquiera”, dijo Love esteviernes durante el inicio del minicampamento de novatos de Arizona. “En lo personal, no cambia mi mentalidad".

Y añadió: "Obviamente, solo recibo esa cantidad porque fui la tercera selección del Draft. Cualquier pick alto va a recibir mucho dinero. Al final del día todavía no he hecho nada. Llego a la liga con una mentalidad lista para trabajar y ganarme las cosas que me han dado".

Cuando los Cardinals eligieron a Love con el pick número 3, se convirtió en el running back seleccionado más alto desde que los New York Giants tomaron a Saquon Barkley con la segunda selección global en 2018. Como consecuencia, los 31.8 millones garantizados que Barkley recibió en su contrato de novato eran la marca más alta de la NFL para un corredor antes de que Love firmara su nuevo acuerdo.