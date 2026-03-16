Jayden Waddle, dispuesto a aportar lo mejor de su juego a los Broncos

Redacción FOX Deportes

Los Denver Broncos, actuales sembrados número uno de la AFC, sumaron dinamita a su ofensiva con la llegada de Jaylen Waddle, un playmaker capaz de marcar diferencia antes y después de la recepción. Su incorporación no solo eleva el techo del equipo, también redefine el ritmo con el que pueden atacar. Es un perfil que obliga a las defensivas a reajustar desde el primer snap. Y eso, en este nivel, vale oro.

El movimiento, que le costó caro a Denver, atiende la principal debilidad que arrastraban esta temporada y le entrega a Bo Nix un blanco que puede desestabilizar coberturas junto a Courtland Sutton. Aun así, Waddle evita etiquetas individuales y baja el discurso a lo colectivo. “No creo que existan los número uno, todos estamos aquí para hacer jugadas y tratar de ganar”, dijo. “Ese es el objetivo final del equipo y de la organización”.

Dentro del sistema de Sean Payton, Waddle aporta versatilidad y explosividad, dos elementos que no abundaban el año pasado. Desde 2022 promedia 15 yardas por recepción, una cifra que lo coloca entre los más eficientes en jugadas de impacto.

Puede alinearse por dentro o por fuera, lo que amplía el abanico creativo del esquema. “A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de jugar en todas partes”, explicó. “Eso ayuda a entender la ofensiva por completo y a que puedan ponerme en distintos lugares”.

Aunque sus últimas dos campañas bajaron de ritmo, el contexto ofensivo pesó más que su talento. En sus primeros tres años acumuló 251 recepciones, 3,385 yardas y 18 touchdowns, números de élite para un inicio de carrera. Su mayor fortaleza sigue siendo generar separación ante cualquier cobertura, facilitando las decisiones del quarterback. “Solo vengo a ser otro playmaker que ayude al equipo”, remató. “Hay mucho talento aquí y estoy listo para aprender y aportar en todo lo que pueda”.