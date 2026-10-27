Jay-Z encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LXI

Redacción FOX Deportes

La NFL, Apple Music y Roc Nation confirmaron oficialmente este lunes que el legendario rapero Jay-Z será el artista estelar del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium.

El anuncio ha causado gran revuelo en la industria del entretenimiento, ya que el icónico artista cuenta con un historial de 25 premios Grammy a lo largo de su exitosa carrera. Además, su compañía Roc Nation ha mantenido una alianza estratégica con la liga desde 2019 para asesorar y producir la selección musical de este magno evento deportivo.

La elección resulta particularmente interesante porque el propio rapero y su equipo han participado históricamente en la selección de los artistas que pisan este prestigioso escenario cada año. Ahora, será el propio magnate de la música urbana quien tome el control directo del escenario principal ante millones de espectadores en todo el mundo.

El escenario del SoFi Stadium en Los Ángeles volverá a vibrar con una actuación de enorme magnitud, marcando un hito en la historia reciente de los espectáculos de la NFL. Los fanáticos del hip-hop esperan ansiosos los detalles sobre los invitados especiales y el repertorio que interpretará una de las figuras más influyentes de la cultura contemporánea