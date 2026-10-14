Jalen Hurts no jugará contra Carolina Panthers

Hiram Marín

El quarterback Jalen Hurts ha sido descartado de manera oficial por los Philadelphia Eagles para disputar el encuentro de la Semana 6 ante los Carolina Panthers Panthers.

Esta ausencia representa un serio contratiempo para la estructura ofensiva de los Eagles, que deberán afrontar este duelo de la temporada regular sin su titular en los controles.

El problema surgió después un pisotón recibido en la pantorrilla durante el juego contra los Rams. Aunque el jugador intentó mantenerse en la dinámica del equipo e incluso tuvo acción posterior, las constantes revisiones médicas revelaron complicaciones que obligaron al staff de coacheo a pausar su participación física.

Eagles announce QB Jalen Hurts has "superficial blood clot" will miss Sunday's game vs. Panthers. pic.twitter.com/DcM8pTvUd9 — NFL (@NFL) October 15, 2026

El diagnóstico oficial detalla la presencia de un coágulo sanguíneo superficial en la zona golpeada de la pierna. Al detectar movimiento en dicho coágulo mediante estudios de ultrasonido recientes, el personal médico de Philadelphia decidió frenar su actividad competitiva como medida preventiva inmediata para evaluar su tratamiento.

Por el momento no existe una fecha confirmada para su regreso a los emparrillados, ya que dependerá de su evolución médica. Ante esta baja, el pasador de reserva Tanner McKee tomará la titularidad del equipo para encarar la responsabilidad ofensiva frente a Carolina.