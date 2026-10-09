Jahmyr Gibbs, cerca de alcanzar una marca de Barry Sanders

Hiram Marín

Jahmyr Gibbs se perfila hacia el histórico récord de yardas por tierra en un solo partido para los Detroit Lions. La marca pertenece a Barry Sanders, quien firmó 237 yardas contra los Tampa Bay Buccaneers el 13 de noviembre de 1994. La cercanía del corredor impresiona tras registrar una actuación de 219 yardas terrestres ante los New York Giants.

Consumar este registro representará un hito monumental para la organización de Michigan. Significa entrelazar la era dorada del legendario número 20 con la explosividad de la actual ofensiva comandada por Ben Johnson. La afición de Motor City anhela ver su nueva superestrella superar la cumbre histórica en Ford Field.

Para romper el récord absoluto de Sanders, el versátil running back necesita superar la barrera de las 238 yardas terrestres en una sola tarde. El objetivo demanda una combinación perfecta entre un volumen masivo de acarreos y jugadas grandes por el centro del campo. Su promedio superior a 5.0 yardas por intento le otorga argumentos reales de conseguirlo.

De los próximos rivales de Detroit, Arizona Cardinals y los Green Bay Packers muestran vulnerabilidad por tierra, lo que otorga posibilidades reales de romper la marca. Por el contrario, los Minnesota Vikings sostienen una de las mejores defensas contra la carrera en la liga, lo que dificultaría la hazaña. Las condiciones ideales para lograrlo se presentarán frente a frontales defensivos menos duros.