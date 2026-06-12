Jahmyr Gibbs usó Artes Marciales Mixtas para su preparación rumbo a la temporada de NFL

Redacción FOX Deportes

El cuarto año de Jahmyr Gibbs con los Lions marcará un antes y un después en su carrera. El corredor asumirá el rol estelar en Detroit tras la salida de David Montgomery, su gran aliado. Ante este reto, transformó su preparación sumando artes marciales mixtas desde el pasado mes de marzo. Esta disciplina de combate le ha permitido dar un salto de calidad en su acondicionamiento físico.

"Te ayuda con el control del cuerpo, tu base y a tener manos más rápidas", explicó Gibbs. Estas habilidades le permiten anticipar los impactos de los defensivos y mejorar notablemente en el bloqueo. El corredor buscó que estos exigentes movimientos se traduzcan en ventajas inmediatas sobre el campo. La evolución física y técnica del jugador es evidente de cara a la exigente campaña de 2026.

Lions RB Jahmyr Gibbs added MMA to training regimen ahead of 2026 season: "It helps with body control. Your base and all that and faster hands."https://t.co/ZPssWpRqxV pic.twitter.com/iPK6oQAJvT — Around The NFL (@AroundTheNFL) June 20, 2026

"Esa condición es muy diferente a la de aquí porque usas cada músculo sin parar", afirmó. El desgaste en el gimnasio de combate supera por mucho a las pausas habituales que tiene el futbol. El uso constante de hombros, rodillas y codos ha llevado su resistencia a un nivel superior. Tras experimentar este exigente proceso en el octágono, el corredor asegura que ahora casi no se cansa.

Aunque no se planeó directo por su nuevo rol, esta preparación extra promete dar grandes frutos. El entrenador Dan Campbell ya confirmó que el joven corredor será el motor terrestre del equipo. Con un físico imponente y una resistencia al límite, Gibbs está listo para liderar la ofensiva. El jugador asume el liderato en Detroit con todas las herramientas necesarias para brillar.