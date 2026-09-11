Habrá D'Andre Swift para rato con los Chicago Bears

Redacción FOX Deportes

Los Chicago Bears alcanzaron un acuerdo con el corredor D'Andre Swift para asegurar su permanencia en la franquicia a largo plazo. Tras un exitoso desempeño en el ataque terrestre, la directiva optó por recompensar su rendimiento y evitar que entrara al mercado.

Esta firma reafirma el compromiso de la organización de la ‘Ciudad de los Vientos’ por mantener una ofensiva balanceada y competitiva en la NFL. Las partes sellaron las negociaciones tras pactar condiciones financieras favorables que benefician el proyecto deportivo del equipo.

Bears, RB D'Andre Swift agree to three-year, $33.75 million extension that includes $27.5 million guaranteed. (via @adamschefter) pic.twitter.com/st1Yw8AGHk — NFL (@NFL) September 11, 2026

El nuevo acuerdo comprende una extensión de contrato por tres temporadas adicionales. Con esta negociación, la vigencia del compromiso se extenderá formalmente hasta la conclusión de la temporada 2029.

De esta manera, el experimentado corredor continuará vistiendo el uniforme de Chicago durante sus mejores años profesionales. La gerencia asegura así la estabilidad de su backfield de cara a las siguientes campañas competitivas.

En el apartado económico, la transacción alcanza un valor total de hasta 33.75 millones de dólares. El acuerdo incluye una cifra significativamente sólida de 27.5 millones de dólares completamente garantizados para el jugador. Este monto representa un promedio anual estimado en 11.25 millones de dólares dentro del rango salarial. Las cifras acordadas colocan a Swift entre los corredores mejor remunerados de la liga.